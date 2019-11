7 nov 2019

Aunque puede que no nos lo imagináramos, lo cierto es que Joaquín Sabina está pensando en boda. Como lo leen. Después de dos décadas junto a Jimena Coronado, con la que no es demasiado habitual verle en eventos públicos, le ha pedido matrimonio. Y no ha sido ninguno de los protagonistas de la noticia quien se ha encargado de airearlo.

El encargado de dar esta información ha sido Joan Manuel Serrat, que va a realizar una nueva gira junto a Sabina. Ha sido en una entrevista en el programa 'Teleshow' de la televisión argentina, donde, el presencia de su compañero, daba el bombazo.

"Fue hace pocos días. Cuando le pidió casarse a Jimena. Se arrodilló y le regaló un anillo…", eran las palabras con las que Serrat, con total naturalidad, desvelaba los planes de un Sabina que refrendaba lo que estaba diciendo: "Yo tengo 70 años, el día que la Jime cumplió 50 doblé la cerviz y en verso…".

La relación entre Joaquín y Jimena se remonta al año 1999, en el Hotel Sheraton de Lima, en Perú. Ella acudía como fotógrafa a una entrevista que se le iba a realizar al artista y fue en ese contexto en el que surgió un amor que, ahora, uno de los hombres rebeldes del artisteo nacional, quiere sellar con un 'sí, quiero'.