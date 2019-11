8 nov 2019 sara corral

Alma Cortés Bollo, la hija de Raquel Bollo y Chiquetete ha vivido un verano de lo más difícil, y es que la joven ha anunciado por fin su embarazo, información que a su madre le causó bastante tiempo digerir. Ahora que la joven se ha abierto un canal de Mtmad está sincerándose con su público, y esto es lo último que ha desvelado.

La joven ha decidido usar su canal para hablar sobre la relación que guarda con sus primos, Kiko Rivera y Chabelita Pantoja, además de con su tía Isabel Pantoja.

"A mi primo Kiko lo adoro. Siempre es que me corto mucho con él y siempre está dándome besos. Desde pequeña estoy con ellos", comenzaba diciendo la joven y añadía: "También la quiero muchísimo… Siempre he estado pegado a ella. Creo que por temas de edad siempre he estado más pegada a ella que a Kiko. He pasado muchísimo tiempo con ella cuando éramos más pequeñas. Ahora mismo, pues tiene su vida, su hijo, su trabajo y la mía también va por otro lado. Pero mantenemos el contacto e intentamos vernos".

Respesto a Anabel Pantoja, la joven solo tenía palabras bonitas. "Ella siempre está cuando la necesito. La quiero muchísimo y creo que nunca se lo digo. Siempre se preocupa mucho por mí, y por mi madre y por mi hermano", decía.

Y sentenciaba diciendo sobre su tía Isabel:"Me encanta escucharla, verla bailar… cuando iba a sus conciertos… Es que incluso la he llegado a imitar".