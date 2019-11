13 nov 2019

Compartir en google plus

¿Se imaginan una actuación conjugando las voces de las Spice Girls y la de Adele? Pues pudo haber pasado, pero... Pero el miedo de las que fueran mito de los 90 a quedar eclipsadas por una de las grandes voces de los últimos años, truncó el sueño de muchos. Empezando por Adele, que fue quien puso la oferta sobre la mesa.

Ha sido Mel C, integrante de las Spice, quien lo ha desvelado en una entrevista con el diario 'The Sun'. "Escuché el rumor de que quería subirse a cantar con nosotras '2 Become 1', pero nosotras nos negamos. A ver, ¿quién querría cantar en directo junto a Adele?", han sido sus palabras.

Pero Adele, que en las últimas semanas ha sido noticia por la tremenda bajada de peso que ha experimentado tras su divorcio (aquí la foto), demostró, no obstante, no ser rencorosa. Solo así se entiende que, a pesar de que ellas no la dejaran subirse al escenario a su lado, estuviera presente en el concierto de final de la gira, el pasado verano en Wembley.

Era justo en ese 'show', en el del cierre del regreso de las Spice (menos Victoria Beckham, que rechazó volver con ellas porque estaba muy ocupada con otros asuntos), en el que quería aparecer Adele. Ahora, ya tenemos la respuesta al por qué nunca pudimos verlo.