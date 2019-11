13 nov 2019 sara corral

El cantante Sergio Dalma ha acudido a uno de los programas más seguidos de la actualidad, 'El Hormiguero', junto a Pablo Motos, Dalma ha pasado una noche llena de risas, confesiones y nuevos retos. El cantante ha decidido tomar este espacio para contar algo que ningún fan suyo sabía.

Presentando su disco 'Sergio Dalma. 30…y tanto', el cantante ha querido conmemorar los 30 años de trabajo contando un gran secreto: tiene miedo a cantar delante de mucha gente.

"Empecé con 16 años en orquestas y en salas de fiestas. Aun así, me da miedo enfrentarme a un gran público", decía Sergio, a lo que añadía: "Me da mucho miedo salir al escenario".

Pablo Motos decidió entonces hacerle una pregunta un tanto entrometida. "Sé que te gusta tomar una o dos copas de vino antes de los conciertos. ¿Te ha pasado alguna vez que se te haya ido la mano?", decía el presentador.

"Hubo un concierto hace muchos años al principio de mi carrera. No había comido. Empecé a tomar embutido y vinos. Yo quería hablar y el director musical no me dejaba. Tomo lo justo para perder el miedo. Lo justo para calentar la garganta. Si no… me da mucho miedo salir al escenario", contestaba bastante sonrojado Sergio, y sentenciaba: "Ahora que llevamos ocho o nueve meses preparando todo tengo ganas de que empiece la gira, pero también… ¡Uf!".