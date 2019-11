14 nov 2019 sara corral

Esta edición de 'Masterchef Celebrity' se está consagrando como una de las más duras y divertidas de la historia del programa. Sin lugar a duda, uno de los grandes descubrimientos ha sido Tamara Falcó, la hija de Isabel Preysler.

Ayer, la joven sufrió en cocinas un pequeño accidente que dio mucho que hablar.

Antes de conocer a los semifinalistas del concurso, los participantes disfrutaron de una prueba destornillante con Florentino Fernández y José Mota, dos de los humoristas más reconocidos en España.

Después, la prueba final tuvo lugar en Valladolid, en la bodega Abadía Retuerta, lugar en el que a Tamara le tocó ponerse a la cabeza de su grupo para liderar la prueba. Fue entonces cuando la joven sufrió un percance que preocupó a todos, se quemó el brazo.

"Tamara, tienes la piel en carne viva", decía preocupadísima Vicky Martín Berrocal, a lo que esta contestaba: "Me duele un poco". Aun así, Tamara trató de sacar la prueba adelante contra viento y marea, no saliendo del todo victoriosa.

"Me duele un poco, pero la verdad es que no podía parar", decía Tamara, a lo que sentenciaba: "La capitanía es algo que se me escapa un poco. Me da pena no haberlo hecho bien de nuevo".