17 nov 2019

Risto Mejide y Laura Escanes están viviendo su momento más dulce junto a su pequeña hija Roma. La pareja no deja de demostarlo en Instagram con fotos tan tiernas como esta que compartió la influencer hace unos días. Pero esta vez no podemos decir lo mismo. El último suceso ha sido más bien entre amargo y gracioso para Escanes: al parecer el presentador la habría confundido con otra mujer de rasgos muy similares a los suyos.

Laura ha compartido en Instagram Stories la foto, en blanco y negro, donde podemos ver a una mujer tumbada sobre una camilla momento previo a dar a luz. Una seguidora de Instagram se la envió a Risto y éste se la mandó a su mujer, confuso y sin saber si era ella o no.

"Gracias @perviykik por esta foto maravillosa en la que no salgo yo y mi marido se pensaba que era yo. Se la ha enviado una seguidora y ha dudado de si hicimos fotos durante el parto. Mi señor marido no me reconoce", explicaba la instagramer lanzando además, una pregunta a todos sus fans: "¿Vosotros me reconocéis".

Laura Escanes comparte la foto de la mujer con la que le ha confundido Risto.

De lo que no nos cabe duda es de que la protagonista de la imagen y Laura Escanes guardan un parecido incuestionable y sus seguidores no han dudado en hacérselo saber. ¡Nosotros también te habríamos confundido, Laura!