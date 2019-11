17 nov 2019

Parece que todavía quedan muchas historias por contar en Hollywood a pesar de tantos casos de acoso y abusos sexuales que salieron a la luz tras el caso Weinstein. La última declaración de Jennifer López durante una mesa redonda realizada por el Hollywood Reporter junto a otras actrices como Scarlett Johansson, Lupita Nyongo’o, Laura Dern o Renée Zellweger, no ha pasado desapercibida.

La celebrity ha contado cómo un director de rodaje le pidió que le enseñara el pecho fuera del trabajo y en presencia de una diseñadora de vestuario. Una situación que le provocó absoluto "pánico" pero que, por suerte, supo resolver rápidamente.

"Un director, durante las pruebas de vestuario, me pidió que me sacase la camiseta porque se suponía que iba a salir desnuda en la película. Quería ver mis pechos y yo le dije que no estábamos en el plató" explicó López. Y añadió: "Afortunadamente, salió un poco mi vena del Bronx y pensé: ‘No tengo que mostrarle mis pechos, no. Ya los verá en el set".

Tras estas duras declaraciones JLO expuso una pequeña reflexión sobre lo que a día de hoy piensa y sobre todo lo que ha aprendido estos años: "Si cedes en ese momento, de repente esa persona se sale con la suya, creyendo que puede hacer lo que quiera. Pero como le marqué un límite y dije que no, él lo dejó correr y luego se disculpó. En el momento en que salí de la habitación, la diseñadora de vestuario me dijo ‘siento mucho lo que acaba de ocurrir’”.