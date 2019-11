20 nov 2019 sara corral

Tamara Falcó se ha convertido sin ninguna duda en uno de los mayores descubrimientos en programas de televisión. Y es que su entrada en 'Masterchef Celebrity' ha dado mucho de lo que hablar, sobre todo tras la gran amistad que ha entablado con 'Los chunguitos'. Ahora, Tamara está volcada en su Instagram, y así ha sorprendido a sus seguidores.

La hija de Isabel Preysler ha querido sorprender a todos sus seguidores con esta increíble fotografía en la que aparece posando en una ventana de madrid. "Este finde he tenido la suerte de conocer Madrid como una turista", escribía en su última publicación.

La foto, que contaba con más de 38.000 'likes' se ha llenado de bonitos comentarios para la joven entre los que podía leerse: "Que bonita eres", "Es que no puede ser lo bonita que eres Tamara" o "Ya me gustabas, ahora me encantas. Qué divertida y qué auténtica eres".

Tamara sigue disfrutando de su concurso. ¿Se hará con el premio final?. Aún no lo sabemos, lo que sí está claro es que son muchos los que sueñan con un affaire entre la hija de Isabel Preysler y Jordi, uno de los jueces del programa.