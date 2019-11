26 nov 2019 sara corral

Compartir en google plus

Ayer, el actor Ricardo Darín y su hijo, Chino Darín, acudieron a divertirse a uno de los programas más seguidos del momento, 'El Hormiguero'. Y es que ambos actores están presentando su nueva película, 'La odisea de los Giles'.

Pero como es habitual, las noches en este programa dan para mucho, y Chino contó una anécdota que sin duda no pasó desapercibida.

"Sufro narcolepsia. Tengo muchos problemas desde chico", comenzaba diciendo el novio de Úrsula Corberó, que añadía: "Me voy a dormir y duermo. El tema es despertarme… No me surge con la misma facilidad que quedarme dormido".

Bajo la atentan mirada del público, Chino comenzó a contar una terrible anécdota del pasado. "Una vez me dieron por muerto porque creían que estaba muerto. Todo sucedió después de una noche en la que había quedado con mi familia. Había salido la noche anterior"

Al parecer, todo el mundo trataba de contactar con él pero el actor no se despertaba ni era consciente de ningún ruido.

"Duermo muy profundamente y muchas horas. Nadie daba conmigo. Empezaron a rastrear. Desesperados, llamaron a la policía, los hospitales, la morgue…", continuaba contando, y sentenciaba: "Termina un amigo mío que tiene la llave de mi casa. Abren la puerta del apartamento, se mete mi amigo en la cama. Entra y me dice: ¡Chino! Como no reacciono, dice: '¡No, Chino!'"

Por suerte, todo quedó en sus simple susto y Chino no sufrió ningún grave problema.