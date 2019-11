26 nov 2019 sara corral

Fran Rivera, el hijo de Paquirri y Carmina Ordoñez, se ha convertido en uno de los personajes más seguidos de la actualidad. Y es que el torero siempre está envuelto en polémicas, ya sean por sus ideologías o por su familia. Esta vez Fran ha hablado con su familia.

Fran ha sigue en pie de guerra con Isabel Pantoja, la segunda mujer de padre con quien tuvo un hijo, Kiko Rivera. Años después, la relación entre los hermanastros ha pasado por muchos altibajos."Kiko es mi hermano y tenemos una conversación pendiente", decía el torero.

Lo que nadie se esperaba, es que la relación con su hermano Cayetano también se enfriara, y ha sorprendido a todos con esta declaración. "La Nochebuena la pasamos en casa de la madre de Lourdes, no es negociable, y luego nos vamos a hacer un viajecito", decía Fran.

"Todos los años me reúno con mis hermanos por Navidad pero este año no", sentenciaba Fran, quien además hablaba sobre la boda de Kiko y su mujer Irene por la Iglesia. "Si me invita a su boda con Irene Rosales voy, ¿por qué no iba a ir?".