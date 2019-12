3 dic 2019

Si el príncipe Andrés pensaba que el escándalo en medio del que se ha visto envuelto iba a cesar echándose a un lado, se equivocaba. Un par de semanas después de ofrecer una entrevista en la BBC, de que su versión sobre su relación con Jeffrey Epstein no convenciera y de que decidiese retirarse de la vida pública, Virginia Roberts ha hablado.

¿Quién es? Es la mujer que hace llamarse Giuffrey que denuncia haber mantenido relaciones sexuales con el príncipe Andrés cuando era menor de edad porque así se lo ordenó Epstein. Ha sido la misma cadena pública inglesa la que ha ofrecido unas declaraciones de la presunta víctima, revolviendo aún más el clima en el que se ha instalado la familia real inglesa.

"Esta no es una historia de sexo sórdido. Esta es una historia de trata de personas. Es una historia de abuso y es una historia en la que está involucrado un miembro de la familia real", se puede escuchar decir a Virginia, antes de que, entre lágrimas, dé más detalles: "Fue mi mayor error. Le mostré lo vulnerable que era. Sabía que podía hacer conmigo lo que quisiese".

Roberts habla para el programa 'Panorama' de la BBC que, además de contar con este testimonio, realiza un viaje a las zonas más cercanas de la vida de Epstein. Incluso, revela que han tenido acceso a unos mails que Andrés se cruzó con la que era la mujer de Epstein en esos momentos: Ghislaine Maxwell. "Avísame cuándo podemos hablar. Tengo algunas preguntas específicas que hacerte sobre Virginia Roberts", le habría escrito él, haciendo más grande la sombra que pesa en estos momentos sobre su cabeza.

"Me invitó a bailar. Es el bailarín más horrible que he visto en mi vida. Fue horrible. Era como si su sudor estuviera lloviendo básicamente en todas partes sobre mí. Me daba asco. Pero sabía que tenía que hacer que se lo pasara bien porque es lo que Jeffrey y Ghislaine esperaban de mí", explica antes de decir que, a la salida de ese club, la llevaron a la casa de Belgravia de Ghislaine.

Me dijeron que tenía que hacer con Andrés lo que hacía con Jeffrey y eso me enfermó"

Fue allí donde Roberts recibió unas instrucciones claras que debía cumplir: "Me dijeron que tenía que hacer con Andrés lo que hacía con Jeffrey y eso me enfermó". Esa fue la noche que se sacó la famosa foto que le puede salir muy cara al hijo de la reina Isabel II. "No me podía creer todo lo que estaba ocurriendo. No es que un miembro de la familia real permitiera que pasara todo aquello, sino que incluso participaba", dice entre lágrimas la mujer.

"Ahora están saliendo todas estas excusas ridículas sobre que si la foto está manipulada. Él sabe lo que pasó. Yo sé lo que pasó. Solo uno de nosotros dice la verdad y sé que soy yo", dice tajante sobre un capítulo que sobre el que podría poner sus ojos ahora el FBI. El mismo que, tal y como se reflexiona en el documental, podría provocar que, en caso de que quiera viajar a Estados Unidos, le cueste a Andrés una declaración judicial.