10 dic 2019 sara corral

Compartir en google plus

Cristina Castaño se ha convertido en una de las actrices más seguidas del momento. La joven, protagonista de 'La que se avecina', utiliza su influencia como personaje público para dar visibilidad a ciertas causas y esta vez no ha sido para menos.

La joven ha querido sumarse a través de su Instagram, a la lucha por la defensa de los animales.

"Aquí estamos, Sally y yo, celebrando que mañana es el Día de los Derechos de los Animales. Y recordándoos que, en estas fechas, muchos animales son abandonados", comenzaba escribiendo la joven en su cuenta personal de Instagram.

A lo que añadía: "Hagamos que las Navidades no sean sólo para nosotros. Lleva a tu perro contigo y comparte estas fiestas con tu mascota.Los que tenemos animales sabemos la conexión tan grande que se crea entre una mascota y su cuidador. No los abandones. Ellos nunca lo harían".

No es la primera vez que la actriz se suma a causas de este tipo, hace poco tiempo también compartió esta imagen bajo la que escribía: "Me he sumado a su compromiso de cuidar el medio ambiente y soy uno de los 50 padrinos que colaboran con una ONG dedicada al rescate y a la protección de orangutanes de la selva de Borneo".