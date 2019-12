13 dic 2019 sara corral

El finalista de 'OT 17', Alfred García, fue sin lugar a duda, uno de los concursantes más adorados por el público. Tras su salida del concurso, la carrera musical de Alfred solamente ha ido hacía arriba. Un disco con el que se ha cosechado varios éxitos le ha llevado a tomar otro camino, escribir su propio libro de poemas. Y aquí está.

'Otra luz', es el nombre que el cantante ha elegido para este libro repleto de poemas y versos en los cuales habla del arte, la música, la creación y el amor. El libro, que está disponible desde el pasado día 5, contiene además imágenes inéditas del joven que el mismo ha querido aclarar.

"Este libro me ha servido para recopilar todos mis textos y fotografías que he ido guardando a lo largo de los años. Ha sido la excusa perfecta para dejar la imagen pop a un lado y mostrar otra faceta mucho más cruda y desnuda que añoraba, que nunca había mostrado lo suficiente y donde me siento tan representado como en la otra", decía el propio autor.

Sin lugar a duda, esta nueva propuesta que nos hace el joven será todo un éxito. Hoy mismo, 13 de diciembre, Alfred estará firmando ejemplares en El Corte Inglés de Preciados en Madrid. Y mañana, día 14, en Fnac L'illa

Mucha suerte Alfred.