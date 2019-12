13 dic 2019

Cuando 'Operación Triunfo' dio sus primeros pasos, dándonos una generación de cantantes que aún hoy suenan y dan que hablar, como Bustamante, Bisbal, Rosa López o Chenoa, en el jurado había un auténtico coco que hacía que a los concursantes les temblasen las piernas cuando se colocaban delante de él: Risto Mejide.

Salvando las distancias, porque el publicista parecía haber nacido para desempeñar ese papel, el rol de chico duro dentro del jurado de la nueva hornada de edición del 'talent', le tocó a Joe Pérez-Orive, director de 'marketing' de Live Nation Entertainment. Todo una fachada. Para el que tuviera dudas, se lo ha demostrado.

Joe ha anunciado que no estará en la próxima edición de 'OT' que ya prepara TVE para 2020. Lo ha hecho con una emotiva carta que ha provocado que, a más de un fan del formato, se le salte la lagrimilla. "Queridos amigos, quisiera informaros oficialmente de que no estaré formando parte del jurado de la próxima edición de Operación Triunfo 2020, no sin antes agradecer a @gestmusic , @rtve y @operaciontriunfo, la gran oportunidad que me han brindado", comienza.

"Atrás quedan dos ediciones de las que no cambiaría nada y que me han juntado con gente maravillosa", añade antes de dar paso a los agradecimientos: "Gracias por dejarme hablar de lo que más me gusta del mundo, la música. Gracias por dejarme disfrutar de los participantes y su talento, tanto en el plató como en las giras…".

"Como decía el gran Winnie the Pooh: 'Qué suerte tengo de tener cosas en la vida, a las que decir adiós se hace tan difícil'. Deseo toda la suerte y respeto del mundo a los nuevos miembros del jurado. Este ha sido, es y será siempre un gran programa", prosigue antes de finalizar: "Hasta siempre… Viva la música".

El programa ha decidido renovar por completo el jurado para el próximo año. En él estarán Nina, directora de la Academia en las tres primeras ediciones; Javier Llano, director de Cadena 100, Rock FM y MegaStar FM; Natalia Jiménez, vocalista del grupo La quinta estación; y Javier Portugués 'Portu', excomponente de la banda Modestia aparte.