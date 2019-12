13 dic 2019 sara corral

Tamara Falcó se ha hecho con el cariño y el apoyo de todo el público, y es que el paso de la hija de Isabel Preysler por el programa de cocina 'Masterchef Celebrity', ha hecho que la gente pueda conocer aún más a esta joven que se ha proclamado la ganadora del concurso.

La joven, que ha pasado unos días de ensueño junto a su familia viendo actuar a su hermano, Enrique Iglesias, ha querido compartir con sus seguidores este momento. "Hay conciertos que se te quedan en el corazón.Ayer fue uno de ellos ... vibró el WiZink con las canciones de Enrique Iglesias".

Sin embargo, tras las últimas polémicas que han sacudido las redes sociales sobre una supuesta nueva paternidad del Enrique Iglesias, hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler, Tamara ha decidido contestar.

Según informo el programa 'Al Rojo Vivo', la pareja de Enrique, Anna Kournikova, podría haber faltado a un evento al que estaba invitada por un nuevo embarazo. Tamara, que no ha querido manifestarse mucho, ha dicho entre risas: "Yo de eso no se nada, no se nada".

¿Será cierto que la ganadora de 'Masterchef Celebrity' no sabe nada?.