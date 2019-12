14 dic 2019

Su ausencia en un evento y un supuesto ingreso hospitalario del que muchos medios se hacían eco hacían saltar todas las alarmas sobre el estado de salud de Álex Lequio.

El joven, que ha sufrido una recaída en su lucha contra el cáncer, tenía que acudir a un evento solidario organizado por la marca Morrison Shoes al que finalmente no fue. Pero lejos de deberse su ausencia a un ingreso hospitalario, el joven quiso aclarar a través de las redes sociales lo ocurrido: "Situación actual: en casa viendo el evento de @morrisonshoes en directo. Esto del arresto domiciliario se lleva mejor a lo Dumás, mi Faria personal es Boby - se aprende mucho de los animales aunque no hablen", escribió junto a una imagen en la que aparece con su perro.

Más tarde, volvía a compartir a través de un 'storie' de Instagram un texto aclarando su situación: "Tras los miles de mensajes de apoyo que he recibido, siempre agradecido por vuestra empatía, creo importante volver a decir que la información sobre mi estado de salud que ha sido compartida por lo medios de comunicación ayer y hoy no es del todo correcta", afirmaba, y añadía: "Simplemente llevo un par de jornadas con defensas bajas y no puedo salir de casa".