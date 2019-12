17 dic 2019

Los comentarios sobre la delgadez de Clara Lago, parecen ser el pan de cada día de la actriz. No es la primera vez que las redes sociales hace eco de su figura atacándola por su 'extrema delgadez'.

Clara ya ha hecho referencia en más de una ocasión a que su constitución es delgada. La ex pareja de Dani Rovira habla siempre abiertamente sobre le tema; es vegana, realiza ejercicio físico y su constitución es así. Pero ha explotado, está harta de que hagan alusión a su físico. Así lo ha indicado en una de sus últimas apariciones públicas al medio 'El Correo'.

"Fue una decisión por un tema ético moral de corte ecologista y me aporta una tranquilidad a nivel de conciencia importante. Además, es saludable, me siento llena de energía y mis chequeos anuales demuestran que estoy perfecta", decía la actriz cuando le preguntaban por la decisión de hacerse vegana.

Y seguía, "Tengo una constitución, como sano y entreno a diario, así que no engordo. Nunca he sido una mujer curvilínea, y eso que me hubiera gustado. No me importaría de repente tener tres tallas más de sujetador".

Y así, daba una lección sobre aceptación corporal digna de admirar.