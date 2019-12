20 dic 2019

Inés Sainz baila emocionada. No es para menos. Después del mazazo que se llevaba el pasado otoño, cuando se le diagnosticaba un cáncer de mama, ha recibido buenas noticias: ha terminado su tratamiento de radioterapia y ha querido celebrarlo con esos seguidores que tantos ánimos le han dado estos meses.

"Hace una semana andaba yo así de contenta por los pasillos del Ruber Internacional. Creo que no tienen paciente en oncología más gamberra, pero yo tenía que marcarme un baile porque no tienen campanas que tocar cuando acabas tu tratamiento", comenzaba la modelo al lado de ese baile.

"Mañana os cuelgo el tercer y último vídeo con mi testimonio. No me vais a ver con tanta energía porque esto de la radioterapia es agotador. Pero saqué fuerzas de donde no había para dar carpetazo final a Agustín y empezar mi nueva vida en 2020", terminaba Inés, adelantando que aún hay más.

Cuando habla de tercer vídeo, es porque hace unos días mostraba uno de su entrenamiento personalizado para recuperarse tras la operación y ese tratamiento para recuperarse de la enfermedad a la que quiere dejar atrás. Aunque es sabido que, con el cáncer, todas las precauciones y cautelas son pocas.