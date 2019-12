21 dic 2019

Tenía ganas de conocerle, por lo mucho que me habían hablado de él. Amigo de sus amigos, Cipri Quintas es un empresario que afirma que «el mejor negocio del mundo es ser buena gente».

Corazón No le ha salido mal porque, a pesar de haberse arruinado más de una vez, «al haber invertido en el corazón, la gente me echó una mano».

Cipri Quintas Las personas nos pasamos el día buscando inversiones sin darnos cuenta de que tengas o no dinero, si inviertes en el corazón de los demás y te ocupas de las personas, la vida te va a ir bien. Odio profundamente a aquellos que se pasan la vida dando consejos, opinando de cosas que no han vivido. Todo lo que yo planteo está basado en mi vida, en lo que practico. Tengo malos días, como todo el mundo, pero a base de entrenarlo, voy construyendo lo que quiero ser. Siempre me ha ido bien cuidar a los demás. Lo tienes al alcance de un abrazo, de una mirada, de un mensaje… Si lo conviertes en un hábito, la vida te va a ir bien. El mundo está lleno de gente maravillosa que tiene una existencia plena y satisfactoria y está demostrado, por un estudio que Harvard lleva haciendo desde 1938, que las personas que viven más años, tienen menos enfermedades y son más felices, son aquellas que invierten en el corazón de las personas. Estar rodeado de buena gente es lo más potente del mundo, porque si no, ¿quién te va a decir un te quiero? ¿un Ferrari?... Somos manada, la manada nos ha hecho crecer, somos equipo y debemos aprender a compartir.

C. Hablando de compartir y, a pesar de no saber, hasta hace poco, el significado de la palabra: networking, escribió El libro del networking.

C.Q. Cuando me propusieron hacer el libro, me dijeron: «Tú eres un experto en networking». Pensé: «Por fin soy experto en algo», encima en inglés, que suena a ser más experto todavía (Risas). La verdad es que el networking es generar redes para el trabajo y me di cuenta de que probablemente sí era experto, pero en el networking con corazón, porque la técnica consiste en dejarte llevar, en abrazar, en mirar a los ojos, en utilizar marketing digital, tema del que puedo hablar porque tengo una empresa llamada Valor de ley, ya que nunca se pueden perder los valores, aunque sea en el mundo digital. En México han dicho del libro que era la Biblia del networking.

C. ¿Cuántas ediciones lleva?

C.Q. Doce. Para ser un libro que le dicté a Siri, ¡imagínate! (Risas) Es que yo creo que no hay que ir de nada en la vida, porque ¡cómo voy a competir con gente que sabe de esto! Escribir es un arte y yo respeto a las personas que se forman para cada cosa. Busqué a gente que me ayudara a estructurarlo. Esto ha hecho que muchas personas se atrevan a hacer cosas, porque está en tus manos. Ponerlo alcanzable provoca que la gente se lance.

C. El libro es 100% solidario. Sus beneficios van a parar a causas muy diversas.

C.Q. Para la Fundación de Sandra Ibarra, la de Irene Villa y la del Padre Ángel, porque son tres ejemplos. Normalmente hacemos héroes a personas que no lo son. Si le preguntas a un chaval joven qué quiere ser de mayor, te dice: «Concursante de 'Gran Hermano'». Héroes son aquellos que ponen su vida al servicio de los demás. Practicar el 'ayudismo', es la mejor manera de crecer e ir ligero de equipaje. Con el libro llevamos más de 200.000 euros sacados.

C. "Si quieres ser feliz, rodéate de felicidad, no de murallas". Esta es una frase del libro… No he podido evitar acordarme de Donald Trump. Si le tuviera delante, ¿qué le diría?

C.Q. El otro día en México estaba en un lugar con mucha gente y les dije: ¿os habéis planteado reforzar la muralla al revés? Porque creo que no debe haber murallas para la buena gente, para la formación, para el amor… Debería haber libertad de movimiento para las personas de buena voluntad, que aporten y sumen. Debe haber murallas para los malos: para parar el narcotráfico, pero tendemos a poner murallas sin ver qué hacemos mal en nuestra sociedad, qué lleva a muchos a refugiarse en la droga, tema que conozco bien, por los negocios que he tenido de noche. De hecho, tenemos varios premios por la lucha contra este mal. Me parece bien que Trump intente, por ejemplo, evitar la droga, pero ve a la raíz. ¿Por qué en tu país la gente se droga tanto? Porque hay insatisfacción. Porque el sistema genera una realidad que no existe. Tendemos a crear paraísos y el paraíso está siempre en el mismo sitio: debajo del suelo donde pisas. No busques paraísos, constrúyelos donde tú estés.

Cipri Quintas durante la entrevista. pinit Natalia García (@naatagaarcia)

C. Háblenos de un paraíso que edificó hace tiempo, la fiesta solidaria: #Ayudar es divertido…

C.Q. Una vez al mes convocamos a todas las personas que puedan venir a este lugar mágico que es Silk y el 100% de lo que recaudamos se lo damos a una Fundación. ¿Por qué ayudar es divertido? Porque trato de demostrar que lo mejor que te puede pasar es echar un cable y que puedes sonreír haciéndolo. Lo que se busca es sumar y los que vienen nos recuerdan que hay que reírse y que existen un montón de personas a las que puedes echar una mano, sonriendo. Además, te cuentan otras realidades que, en algún momento, pueden convertirse en la tuya.

C. Una de sus realidades es el nacimiento de su hija. A ella le hizo el mejor regalo, el Proyecto Chloé.

C.Q. Un proyecto que sigue adelante. Cuando mis amigos se enteraron de que iba a tener una hija, me mandaron infinidad de mensajes, en los que me decían que mi hija venía con un pan debajo del brazo. Pensé: «Claro, porque nace en un país fantástico, maravilloso, con recursos, con gente que se quiere… Intentemos que eso se convierta en magia». Llamé a una Fundación y creamos la aplicación: conunpandebajodelbrazo.es. Yo sabía que iba a recibir un montón de regalos y ya me veía mi casa llena de ositos. Por egoísmo dije: no me regaléis nada, vamos a conseguir que venga con un pan debajo del brazo, de verdad. Se potenció y conseguimos 100.000 euros. Ahora tenemos un hospital en Uganda que se llama Chloé. Imagínate la cara de mi hija dentro de 15 años, cuando le ponga el vídeo de esto. Eso es venir con un pan debajo del brazo y que mi mujer dé a luz donde hay oscuridad. Está al alcance de todos y en nuestra página invitamos a que más niños vengan con un pan debajo del brazo y que los padres elijan con qué Fundación colaborar

C. ¿Cómo le gustaría que le recordaran?

C.Q. El objetivo de todo el mundo es, dentro de 100 años, tener un entierro inmenso, lleno de gente maravillosa, que llore por ti desde el corazón y con personas que se acerquen contando una historia bonita de ti. Si todos trabajáramos por un entierro maravilloso, como única religión, la vida nos iría mucho mejor.