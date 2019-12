23 dic 2019 sara corral

Compartir en google plus

Chabelita Pantoja y Asraf Beno han estado durante mucho tiempo en el punto de mira por su relación. Ambos, que se conocieron en 'GH VIP DUO', comenzaron su 'affaire' dentro de la casa cuando la hija de la tonadillera tenía pareja. Meses después, ambos han demostrado que su amor parece ser verdadero. Y así han querido demostrarlo.

"11 meses juntos ya. No veas como pasa el tiempo de rápido, y más a tu lado", comenzaba escribiendo el modelo, a lo que continuaba: "Me acuerdo que nadie daba un duro por nosotros y aquí estamos cada día mas felices y más enamorados que nunca, demostrando con hechos no solo con palabras".

Para terminar, Asraf ha sentenciado diciendo: "Por todos los momentos vividos y los que nos falta por vivir cariño, el amor existe y el mio eres tú, Te amo mi vida".

Por otro lado, la hija de la tonadillera que está constantemente en el punto de mira a causa de su mala relación con su familia, ha dicho: "11 meses que se me han pasado súper rápido y que sin duda volvería a repetir. Nos conocimos en una casa y la vida se encargó de unirnos fuera.Súper feliz y orgullosa de tenerte a mi lado"

Seguro que ambos pasan la Navidad juntos pero ¿Tendrá algún contacto Chabelita con su familia?