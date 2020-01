3 ene 2020 sara corral

Poco después de haber acabado 'GH VIP 7', las dos últimas finalistas, Alba Carrillo y Adara Molinero, se enfrentaron al voto de la audiencia para proclamarse ganadora, haciéndose esta última con el puesto.

Aunque dentro de la casa la jóvenes tuvieron sus diferencias, el final del concurso se caracterizó por su acercamiento y comprensión, algo que parece haberse roto.

Esta semana, Alba Carrillo dio una exclusiva para el programa 'Cazamariposas' para el que decía sin ningún reparo: "¡Otra vez me han quitado el maletín y no tocaba!.Yo soy la ganadora moral otra vez, me cago en la leche". Y es que en los dos últimos 'realities' que participó, quedó segunda.

Adara, que se encontró con fuerte conflicto familiar a la salida del concurso, ha roto su silencio para contestar a la ex de Fonsi Nieto. "Me han vendido un montón de cuentos y estoy hasta las narices. Yo me creí la historia", comenzaba diciendo.

"Lo que tienes es que dar las gracias de que no te echasen a a calle antes, que estuviste protestando y criticando desde el primer día. Besitos dormilona", sentenciaba Adara, a lo que Alba respondía dolida: "Nunca estuve sola, nunca también de chaqueta, siempre pensé en mi hijo y nunca hubiera corneado a nadie por ningún maletín. La cama la usé para dormir sí, no para 'morrearme' con nadie, ni conseguir pases a Supervivientes".

No sabemos como acabará esto, lo que está claro es que ninguna de las dos va a guardar silencio