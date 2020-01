3 ene 2020

Los últimos días de diciembre y los primeros de enero son tiempo de exhar la vista atrás y reflxionar sobre lo que nos ha dejado el año saliente. 2019 fue para Gisela, de 'OT', complicado. Mucho. No es fácil perder a un padre, y mucho menos cuando la relación es tan estrecha como la que ella tenía con el suyo.

Así que la cantante ha querido compartir una reflexión en sus redes sociales sobre este hecho y otros que han marcado uno de los peores años de su vida. Lo curioso es que, para compartirlo, ha acompañado a la misma de una imagen de espaldas y completamente desnuda. Como si pisar en el Año Nuevo le hubiese servido para despojarse de todo lo que la ha atormentado en los últimos meses.

"Adiós 2019... te doy por fin la espalda. Prefiero mirar hacia delante... hacia atrás la verdad es que duele bastante... Has sido sin duda el peor año de mi vida, pero no quiero enfadar al karma, al universo, a las energías, ni tampoco a los Angeles ni a los demonios...", comienza la artista en ese desahogo que ha querido compartir con su fiel comunidad virtual.

"Así que voy a ser agradecida y voy a dar gracias por los buenos momentos que me has dado y las oportunidades que me has brindado, por el resto espero que te vayas bien lejos, que hasta el último momento has tenido que dejar un entuerto... ¿Pero sabes que? Te voy a perdonar, no soy rencorosa y quiero empezar el nuevo año con el alma limpia y llena de esperanza...", continúa este desgarrador texto de la 'triunfita'.

Voy a poner todo mi empeño para hacer borrón y cuenta nueva"

"Os juro que voy a poner todo mi empeño para hacer borrón y cuenta nueva, enfocarme en lo positivo, proyectar todo lo bueno que quiero que suceda y confiar en que lo que sucede conviene... es difícil después de todo este 2019 pero lo voy a hacer... 2020 te tengo mucha mucha mucha fe, no me defraudes, me presento ante ti así, sin corazas, sin miedos, al desnudo...", prosigue una Gisela que remata: "Yo voy a poner todo de mi parte, pero un poco de tu ayuda no vendría nada mal... No me quiero enrollar más así que lo dicho. FELIZ AÑO 2020 a todos y al 2019 que le den...".