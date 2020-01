7 ene 2020

Compartir en google plus

Después de muchas especulaciones, ha hablado a quien realmente queríamos escuchar. María Teresa Campos ha concedido una entrevista a la revista 'Hola' en la que explica cómo se produjo realmente el punto y final de su relación con Edmundo Bigote Arrocet y los detalles de esta historia de desamor que ha marcado el final de 2019 en la prensa del corazón nacional.

La presentadora corrobora la versión que llevaba circulando varios días y en la que se hablaba de que el humorista la había dejado por WhatsApp. Al parecer, Edmundo no solo no quiso verse cara a cara, sino que le pidió que no le llamara si quiera por teléfono. Un cierre más que frío para una relación que ha durado casi seis años.

María Teresa, que reconoce haber llorado mucho desde que él la dejó a finales de noviembre, es rotunda al declarar que cierra, completamente, la puerta a reconciliación. Demasiado sufrimiento y malas formas a la hora de recibir ese rechazo por parte de Edmundo, con quien la hemos visto pasear su amor lo mismo por las playas de Málaga que por los 'photocall'.

Eso sí, afronta esta nueva etapa de su vida con ánimo, porque tiene claro que aquí no se acaba el mundo. Máxime cuando, tal y como hemos visto estas Navidades, cuenta con el apoyo incondicional de su familia de una Rocío Carrasco que no dudó en acudir a la celebración de Nochevieja de las Campos y devolverle todo el cariño que ella ha recibido en los peores momentos.

Era el pasado 28 de diciembre cuando, en 'Viva la vida', Terelu Campos leía ese comunicado con la noticia que hacía enmudecer al plató de Telecinco. Unas líneas con las que pretendía no dar pie a unas especulaciones que no ha podido cerrar.