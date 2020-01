8 ene 2020

No sabemos si ha sido el cambio de año, el espíritu de esa Navidad que acabamos de dejar atrás o que tiene las hormonas patas arriba por culpa del embarazo, pero lo cierto es que Elena Tablada (que hace unos días la liaba con esta foto) ha realizado un sorprendente gesto en las redes sociales que invita a soñar a los más pacifistas con el fin del mal rollo en bucle en el que se había metido con David Bisbal.

El cantante almeriense está disfrutando de unos días en la nieve en familia. Así nos lo ha hecho saber a través de las numerosas fotos que han compartido en Instagram. Una manera de acercarse a sus seguidores y de servirle en bandeja a la diseñadora que pudiera dar un 'like' e invitar a pensar en que una reconciliación entre ellos es posible.

Lo cierto es que Tablada ha hecho ese pequeño movimiento de dedo para pinchar en el corazón debajo de una de las instantáneas familiares de David y se han abierto todas las especulaciones del mundo. Concretamente lo ha hecho en la publciación que mostramos debajo.

Hace unos días, en su cuenta de Instagram y mostrando la tripa de embarazada, Tablada hacía balance de lo que ha sido 2019 para ella. Un año complejo en el que ese embarazo que le dará su segundo bebé, su primer hijo junto a Javier Ungría, ha compensado todos los momentos de sufrimiento. Sobre todo, los relativos a la batalla judicial y al enfrentamiento público con David.

Vivamos y dejemos vivir, que no somos eternos"

"El 2019 me trajo muchas frustraciones, injusticias, situaciones incómodas, ansiedad, dolor, impotencia y rabia, pero, para compensar todo esto, me trajo la maravillosa dicha, junto al mejor hombre que conozco, de crear esta vida que llevo dentro", escribía Tablada junto a esa foto presumiendo de tripa.

"Despido el año con mi segunda princesa que crece fuerte cada día para ser todo lo feliz que deseo y llenarnos de felicidad a sus padres y hermana. Esto lo compensa todo, lo demás no vale nada. Vivamos y dejemos vivir, que no somos eternos", añadía, cerrando con una frase que era toda una declaración de intenciones. Rencor atrás y a mirar al futuro, como ha demostrado con ese 'like'.