9 ene 2020

El último mes de María Teresa Campos no ha sido un camino de rosas. Durante semanas, ha estado callada, ocultando al público que, esta vez sí, su relación con Edmundo Bigote Arrocet había llegado a su fin. Una vez emitido el comunicado para soltar la bomba, a la presentadora, para frenar las especulaciones, le quedaba conceder una entrevista donde esclarecer los puntos que quedasen menos claros de ese final de la historia.

Lo ha hecho. En la revista 'Hola'. Contando que Edmundo la dejó por WhatsApp, pidiéndole que dejara de humillarle y sin opción a réplica. Que cierra, absolutamente, la puerta a una segunda parte de su historia. Ha revelado todo lo que ha llorado por culpa del humorista chileno. Esto, entre otras cosas. Y todo previo pago de la mencionada cabecera, que ya que vamos a vivir un drama, por lo menos sacar algo de 'cash'.

Menos abierta al diálogo se prestó ayer por la tarde con Sergi Ferré, reportero de 'Sálvame' a quien le tocó perseguir a la matriarca del clan Campos para sacarle más información, puesto que se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la semana por todo lo que ha contado de esa ruptura tras casi seis años de relación.

Las imágenes fueron tomadas por la mañana, aunque se emitieran por la tarde. María Teresa acudía a hacer unas compras en un centro comercial cerca de su casa junto a su amiga y periodista Meli Camacho. Allí, superada por le presión de las cámaras, estallaba: "No me atosiguéis. Estoy harta, que me dejéis tranquila ya de una vez". Curioso después de haber detallado, ella misma, la separación...

Un poco más tarde, se daba cuenta de que se le había ido la situación de las manos y pedía perdón. También en directo en 'Sálvame'. Era Carlota Corredera quien le daba paso: "Quiero dar las gracias a todos y que comprendáis que estoy muy agobiada. Ahora voy a acompañar a mi amiga al médico".

Tras reafirmarse en esa idea de que le cierra la puerta a Edmundo, sí que, medio en broma medio en serio, confesaba no ser reacia a encontrar una nueva pareja para sustituirle: "Si encontráis un novio nuevo me lo mandáis".

Un día lleno de emociones, como instaladas en una montaña rusa, acorde con las últimas semanas que ha vivido María Teresa Campos.