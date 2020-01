9 ene 2020 sara corral

Pablo Motos es el presentador de unos de los programas más populares de la actualidad, 'El Hormiguero'. Ayer, el programa contó con uno de los invitados más populares del mundo, Will Smith, que acudió acompañado de otra gran estrella Hollywood, Martin Lawrence.

Ambos están de visita en España para promocionar su nueva película 'Bad boys for life', y no dudaron en ir a divertirse con Pablo. Sin embargo, algo no ocurrió como pensaban.

"No sabía que teníamos que bailar, estoy ahora con una marcha", decía Lawrence nada más hacer el baile inicial del programa. Aunque ambos disfrutaron de una noche muy divertida, han sido muchos quienes han criticado a Pablo por haber dejado a Martin en un segundo lugar en la entrevista y centrarse especialmente en su amigo Will.

"Encima me traes a una estrella de Hollywood. Te debo dos", le decía Pablo a Will, a lo que este le contestaba con un "Te quiero". Aun así, entre las críticas a Pablo por su actuación se han podido leer cosas como : "Pablo Motos solo se dedica a preguntarle a Will Smith y el pobre Martin Lawrence debe estar más aburrido que una ostra. Otro día más demostrando que es penoso haciendo entrevistas.." o "Creía que iban 2 invitados.... Menuda falta de respeto a Martin Lawrence".

Sin embargo, a pesar de las críticas recibidas por redes sociales, la estrella Martin Lawrence declaró: "Me lo he pasado bomba, me ha encantado estar aquí. Ha sido un disfrute total".

¿Tendrá algo que decir Pablo ante estas fuertes críticas?.