10 ene 2020

Ha fallecido su alteza real doña Pilar de Borbón y Borbón, Infanta de España y duquesa de Badajoz. Decir doña Pilar o doña Pi en España era suficiente para saber de quién se hablaba. Su boda con Luis Gómez-Acebo y duque de Estrada, vizconde de la Torre, en Estoril, fue todo un acontecimiento. La hija de los Barcelona se casaba con el hijo del marqués de Deleitosa, un prestigioso banquero español.

La Infanta siempre destacó por su gran vitalidad, desempeñando diferentes papeles en sus múltiples actividades. En el deporte fue una destacada representante en los organismos internacionales.

Su presencia ante los medios de comunicación, no ha dejado nunca indiferente a nadie. Sus comentarios, unas veces favorables y otras no tanto, llevaban consigo una gran fuerza de crítica clara, contundente y directa. Se podría decir que la duquesa de Badajoz gozó de una gran independencia y sinceridad con determinación y firme criterio.

Su cita anual con El Rastrillo de Nuevo Futuro no era solo una presencia física que se hacía realidad. Era una continuidad de un trabajo a lo largo de todo el año, recordando siempre a Carmen Herrero Garralda, su fundadora, con el apoyo de toda una organización, de la que Pina Sánchez-Errázuriz es su presidenta y máxima responsable.

A doña Pi la he visto con mandil atender una mesa, recibir dos minutos más tarde a un alcalde o a un ministro y acompañar a la Reina doña Sofía por los puestos del Rastrillo.

Esta última edición, cuando me acerqué a saludarla, me contó que acababan de darle una sesión de quimioterapia y que no podía tocar nada sin guantes. Pero ello no le impidió conocer al Director de Anfaco, Juan Vieites Baptista de Sousa, para a continuación decirme: "Ojalá el año próximo nos mande unas conservas gallegas para sacar dinero para los hogares de Nuevo Futuro". Ya no volveré a sentarme en su mesa el día de la inauguración del Rastrillo, pero su recuerdo permanecerá vivo en todo momento.

Doña Pilar fue siempre un aglutinante familiar y en su casa de Puerta de Hierro reunía los domingos en un almuerzo a toda su familia. Tuve ocasión de comprobar como doña Pilar ejercía de anfitriona, como cocinaba y como se ocupaba del más mínimo detalle.

Recuerdo especialmente la cena que, con motivo de un cumpleaños, le ofreció a la Infanta doña Margarita, duquesa de Soria, su hermana.

Era generosa con todos. Sus amigas la adoraban. Su casa de Mallorca siempre estaba llena de invitados, algunos llegados desde fuera de España, principalmente de Portugal, donde toda la Familia Real vivió los años de exilio en Villa Giralda y dejó una estela de cariño y simpatía hasta nuestros días. En la Iglesia de San Antonio de Estoril se sigue pidiendo hoy día por los Condes de Barcelona y sus hijos.

Su gran categoría queda suficientemente reflejada en cómo ha llevado su enfermedad, con coraje, con valentía y con ganas de vivir. No ha sido posible. Descanse en paz.

Esta semana, cedo este espacio a mi querido Josemi Rodríguez-Sierio, que conoció muy bien a la Infanta Pilar y compartió muchos momentos con ella, para que en nombre de nuestra revista le dedique unas líneas como muestra de nuestras condolencias.

PILAR VIDAL