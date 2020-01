10 ene 2020

Compartir en google plus

Hablamos con el círculo más cercano de la desaparecida Infanta Pilar de Borbón, hermana del Rey Juan Carlos.

Estos son los mensajes más emotivos de despedida dirigidos a la Infanta Pilar.

Jesús Mariñas (Periodista)

"Era una mujer muy cálida y con gran sentido del humor. Fue una figura emblemática de la Marbella de oro. Era muy comunicadora pero al tiempo, muy reservada, sobre todo en los temas referentes a la familia. Era una mujer con gran sentido del humor y divertida".

Jaime Peñafiel (Periodista)

"Ha muerto el apoyo más grande que don Juan Carlos tenía en su familia. Ha muerto la Infanta más Infanta de España y con más carácter. Yo estuve en su boda en Estoril con Luis Gómez-Acebo que además, fue la primera boda de la familia de don Juan Carlos en el exilio. A nivel personal, la recuerdo como una mujer con gran carácter que decía las verdades del barquero. Teníamos una buena relación".

Giorgio Aresu (Productor de televisión)

"Estoy muy triste y consternado. Había quedado en ir a verla y ahora siento no haberlo podido hacer. Era una mujer encantadora, buena compañera de mus (juego de cartas), una gran señora y mejor anfitriona".

Luis Alfonso de Borbón (Sobrino)

"Estoy muy apenado por la muerte de mi tía Pilar. Era una mujer todoterreno. Siempre estuvo muy ligada a obras sociales como el rastrillo o la Federación Hípica. Siempre nos tuvimos mucho cariño y la voy a echar de menos".

Carmen Cervera (Baronesa Thyssen)

"La baronesa Thyssen, que en el momento de la muerte de la Infanta se encontraba en Andorra, estaba tan afectada que no pudo dar declaraciones a este medio. Según una persona muy cercana, Tita estuvo muy pendiente de la evolución de doña Pilar desde que se le detectó la enfermedad hasta los últimos días de su vida. La amistad de la baronesa con doña Pilar comenzó gracias a la buena relación que había entre el barón Thyssen y el duque de Badajoz. De hecho, Luis Gómez Acebo fue fundamental en la adquisición de la colección Thyssen para España. La amistad entre ambas damas fue muy cercana, hasta el punto que el marido de la Infanta Pilar, el duque de Badajoz fue el padrino de bautizo de Borja. La infanta Pilar fue hasta su muerte patrona de la Fundación Thyssen".

Rosa Villacastín (Periodista)

"Era una mujer con una personalidad muy fuerte. Cuando la entrevistabas parecía que te iba a echar una bronca pero luego contestaba a todo. Siempre tenía muy buena relación con la prensa. Su papel, al igual que el de su hermana Margarita, ha sido fundamental para el Rey Juan Carlos. Ellas, Pilar y Margarita, eran sus dos pilares. Fue una mujer muy valiente que sacó adelante cinco hijos, siendo una viuda joven. Para la Reina Sofía fue también un gran apoyo y siempre tuvo claro cuál era su papel dentro de la Corona".

Pina Sánchez (Presidenta de Nuevo Futuro)

"Era una persona a la que admiraba profundamente como ser humano. Era muy generosa, cariñosa, humilde. Siempre estaba en segundo plano; no quería destacar. Tenía un gran sentido del deber con España y con el Rastrillo. Era muy responsable. La Corona y sus deberes como miembro de la Familia Real eran prioritarios. “Si mi presencia ayuda, siempre estaré allí”, me decía. Este año, a pesar de estar malita, no faltó ni un día, a excepción de la jornada que fueron las Reinas, porque le ponían la quimio. La vamos a echar mucho de menos. Estaba siempre pendiente de los problemas del equipo de Nuevo Futuro. La quería por su gran humanidad. Ella, además de ir al Rastrillo cada año, era miembro del Comité de dirección de Nuevo Futuro y nos reuníamos cada 15 días, durante todo el año, para organizar y ayudar a los niños más necesitados".

Mónica Martín Luque (Exmujer de Fernando Gomez-Acebo)

"Estoy realmente triste. No sabes cuánto me ha afectado. Ahora mismo mi cariño y pensamientos están con su familia y sobre todo con Fernando, que estaba muy unido a su madre. Era una señora con genio y carácter, lo que le hacía muy carismática. Tenía algo especial que hacía que la quisieras. Era amena y divertida. Es un palo muy duro. Estoy muy tocada y angustiada. Como suegra era dura, pero siempre muy cariñosa y generosa".

Pedro Sánchez (Presidente del Gobierno)

"Mi pésame y el de todo el Gobierno al Rey Juan Carlos y a toda la Familia Real por el fallecimiento de la Infanta Pilar. Lamentamos su pérdida".

Inés Arrimadas (Diputada de Ciudadanos)

"Envío mi más sentido pésame al Jefe del Estado y al conjunto de la Familia Real por la pérdida de la Infanta Pilar".

Pablo Casado (Líder del Partido Popular)

"En nombre del Partido Popular, traslado nuestras condolencias a la Casa Real por el fallecimiento de doña Pilar, una gran Infanta española que ha dedicado su vida a proyectos sociales. Descanse en paz".