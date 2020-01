10 ene 2020 sara corral

Este último año ha estado cargado de intensidad para Ana Obregón, y es que la grave enfermedad de su hijo, Alex Lequio, y por la que tuvieron que permanecer seis meses en Estados Unidos, sigue dando guerra en la actualidad.

"No le gusta nada que habla de este tema.Y solo deciros que todo va fenomenal, nada de alarmas.Es algo normal, bajan las defensas con los tratamientos", decía Ana tras darse a conocer la última recaída del joven.

Aun así, Ana no pierde nunca la esperanza, la ilusión y la alegría, por lo que hoy ha sorprendido a todos sus seguidores con este increíble posado de cuando solo era un bebé bajo el que escribía: "Encuentro en casa de mis padres está joyita. Mi primer posado fotografiada por mi querido padre. Parece que con mi manita intento agarrar la vida sonriendo".

De manera nostálgica, la actriz recordaba a su padre en estas fechas tan especiales. "Y entonces recuerdo las palabras que él me decía desde pequeña: 'Vive la vida intensamente , sin mediocridades, sin miedo . Se la mejor posibilidad de ti misma y nunca permitas que la vida te pase por encima sin vivirla'".

Han sido muchos los que no han dudado con dejar tiernas palabras bajo la foto de esa pequeña Ana, y es que su fuerza es algo característico en ella. Días atrás, la misma noche de Reyes, la exprotagonista de 'Ana y los siete', publicaba esta foto junto a su hijo bajo la que escribía: "Queridos Reyes Magos: no os pido nada porque todo lo que he deseado en mi vida ya me lo trajisteis hace 27 años".

Ánima Ana, seguro que todo acaba saliendo bien.