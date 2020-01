16 ene 2020 sara corral

Compartir en google plus

Cristina Pedroche y David Muñoz se han convertido en una de las parejas del momento, y es que ambos, que están teniendo un éxito profesional innegable, comparten a través de sus redes sociales un montón de divertidos y emotivos momentos por los cuales, la gente los sigue como si de un cuento de hadas se tratara.

Hoy, Cristina ha querido felicitar a su marido, y como es habitual en ella, lo ha hecho con una foto que la hecho enloquecer a sus seguidores. Te lo contamos.

"Hoy me como a besos al cumpleañero", comenzaba escribiendo Cristina, a lo que añadía: "Felices cuarenta David, Eres mi todo. Mi paz. Mi hogar. Mi amor. Mi vida. Mi tranquilidad. Mi familia.Hoy más que nunca. Porque te quiero y tú siempre me tendrás. No habrá tormentas ni nieblas que apartar, todo será como un sueño hecho realidad".

Han sido muchos los que han reacciona ante estas bonitas palabras de la periodista, pero sin embargo, no es la primera vez que la colaboradora de 'Zapeando' llena elogios a su chico. "Qué suerte tenerte, qué suerte que me cuides tanto, qué suerte pasar tiempo contigo, qué suerte que me enseñes tanto", decía Cristina hace un par de semanas.

Aunque han celebrado el cumpleaños juntos, tenemos claro que la pareja estará preparando algunos de esos maravillosos planes que tan bien los caracteriza. Muchas felicidades David, esperamos que seáis muy felices.