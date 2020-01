17 ene 2020

Como por arte de magia, el pasado verano Anna Allen aparecía en un capítulo de 'Paquita Salas'. Los Javis conseguían lo que nadie había logrado desde el escándalo que se montó por unas fotos suyas trucadas como si hubiese asistido a la entrega de los Premios Oscar.

Unos meses después, se plantaba en el 'photocall' de los Premios 40 Principales. Por supuesto, no hablaba. Ni del misterio de sus cinco años desaparecida ni de nada. Anna quería regresar de puntillas, como si se pudiera obviar el hecho de que se había borrado del mapa ella misma durante un lustro para ver si se nos olvidaba la bola de nieve que creó.

Ayer, Anna pisó por primera vez en cinco años una alfombra roja relacionada con el cine. De verdad. Hay fotos y prometemos que no han sido sometidas a ningún retoque ni manipulación. Los Javis no pudieron llevar a Tereliu Campos, porque tenía otros compromisos cerrados, pero sí generaron el mismo revuelo gracias a Allen.

"Da vértigo porque después de lo que experimenté hay muchos miedos", eran sus palabras. Pero, arropada, el temor a caer se minimiza. Ella lo estuvo por buena parte del elenco de esa serie de Netflix que la ha puesto de nuevo en el mercado laboral.

Equivocarse es humano, y ahora puedo entender todo lo que pasó"

Hace unas semanas, se sinceraba con la revista 'SModa' y advertía que no todo era tan fácil como pudiéramos creer. Que nos faltaban piezas de un puzle que no parece estar dispuesta a que compongamos: "Equivocarse es humano, y ahora puedo entender todo lo que pasó. Yo erré y sé exactamente en qué lo hice. Todos somos muy manipulales y yo me creí cosas que no me tendría que haber creído. Nadie se hace una idea del infierno que he vivido".

"Todas las personas tenemos derecho a pasar página. Mi objetivo es empezar a disfrutar de nuevo delante de la cámara", concluía la actriz, que tiene claro que está de vuelta y que sus intenciones son las de quedarse. Sin más huidas.