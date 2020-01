17 ene 2020

¿Cuántas veces han 'embarazado' a Jennifer Aniston? Lo ponemos con una comilla simple porque han sido los medios de comunicación, y no ninguna de sus parejas, los que se han empeñado en que la actriz perpetuase la especie y trajese un bebé al mundo. La verdad es que no sería fácil responder.

Lo que sí podemos decir es que ella está cansada de la pregunta. Como muchas famosas a las que se presupone el deseo de traer vida al mundo. Pero esa pregunta ya no va a ser necesaria. A menos que alguien más quiera una respuesta como la que ha dado y con la que zanja, de un plumazo, el debate sobre su maternidad.

En una revista con 'InStyle' deja las cosas más que claras: "Los conceptos erróneos son 'Jen no puede quedarse con un hombre' y 'Jen se niega a tener un bebé porque es egoísta y está comprometida con su carrera'. O que estoy triste y con el corazón roto".

"Primero, y con el debido respeto, no estoy desconsolada. Y segundo, esas son suposiciones imprudentes", continuaba la ex de Brad Pitt, entre otros (y con quien parece no tiene la más mínima intención de volver). "Hay una presión sobre las mujeres para ser madres, y si no lo son, entonces se consideran inútiles", añadía antes de dar el golpe fina: "Tal vez mi propósito en este planeta no sea procrear. ¿Quizás tengo otras cosas que debo hacer?",

¿Alguna pregunta más para Jen? Tiene las cosas muy claras, por lo que se ve.