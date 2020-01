17 ene 2020 sara corral

Compartir en google plus

Tania Llasera ha amanecido hoy de lo más triste, y es que la presentadora ha perdido a su amiga del alma, su perrita, Mila. Como es costumbre en ella, ha compartido con todos sus seguidores ciertos momentos importantes de su vida, y como no este.

Ahora, rota de dolor, le escribe una carta de despedida.

"Mi primer bebé ya no está en este mundo", comenzaba escribiendo rota de dolor la presentadora, a lo que añadía: "Mila murió hace poco, sin dolor y tranquila, rodeada de amor y familia cruzó la delgada línea de la vida a la muerte".

Tania seguía escribiendo mientras decía: "No he podido compartir esta información antes por dolor, ahora algo más digerida la pérdida de uno de mis amores...no hago más que soñar con ella". Y sentenciaba: "Estoy contenta de haber pasado un tiempo con ella y con los niños Antes de que se fuera, pero triste porque mis hijos no acaban de entender que se fue".

Aunque Tania ha pedido paz y cuidado a la hora de comentar en la publicación, han sido muchos los que han escrito diciendo: "Tania, mucho ánimo y fuerza. Los que tenemos animales sabemos por lo que estás pasando", "Se te parte el corazón. Es un cachito de corazón que se va y no vuelve. Nadie puede tapar ese dolor" o "Así ya no sufre".

Mucho ánimo Tania.