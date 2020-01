20 ene 2020

Hace tres años y medio, cuando Brad Pitt y Angelina Jolie nos rompieron el corazón al conocerse su separación. Y ese es el tiempo que se lleva hablando (y fantaseando) de una posible reconciliación del actor con la mujer a la que destrozó cuando Angelina se cruzó en su camino: Jennifer Aniston.

Es cierto que conociámos su reconciliación. La presencia de él en el 50 cumpleaños de Jen, era muestra más que evidente que, cuanto menos, se habían sentado a hablar, si bien no parecía que entre ellos fuese a renacer la llama del amor como muchos habían comentado, quizás más por deseo que por tener pruebas de ello.

Desde el momento que Brangelina saltó por los aires en mil pedazos, se ha buscado una prueba, una imagen que confirmara que habían reconstruido su amistad. Parecía que los Globos de Oro serían la ocasión idónea, pero no. Tan solo circuló un vídeo (viral y que puedes recordar aquí) de la reacción de ella mientras él subía al escenario a recoger su premio.

La foto ya está aquí. Ha sido en los Screen Actors Guild Awards (SAG). En el 'backstage'. Con Pitt estatuilla en mano, porque parece que 'Érase una vez... en Hollywood' y su director, Quentin Tarantino, le han devuelvo a la senda del éxito de los reconocimientos. El reencuentro más esperado no decepcionó.

Las caras de Brad Pitt y Jennifer Aniston en el 'backstage' de los SAG al reencontrarse, lo dicen todo. pinit

Jennifer, muy efusiva, se dirige hacia un Brad que la mira con aunténtica admiración. No hay conclusiones que sacar (al menos, no de manera tan precipitada), pero que no hay malos rollos entre ellos y que Aniston habría olvidado la puñalada de cómo terminó su matrimonio, es una evidencia. Y eso, siempre es una buena noticia.

Ahora, sin la presión de 'la primera vez', puede que en los Premios Oscar puedan expresarse de una manera más natural y comenzar a regalarnos imágenes que alimentan la esperanza de ese sector romántico que desea, con todas las fuerzas de su corazón, el 'remake' de su historia de amor fuera de las pantallas de la meca del cine.