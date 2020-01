21 ene 2020

Ya está aquí. La primera bronca de Noemí Galera a la nueva hornda de 'triunfitos' no ha tardado ni dos semanas en llegar. Porque a la directora de la Academia hay un gesto que no le gustó nada de los concursantes en la Gala 1 y así se lo hizo saber una vez de vuelta al trabajo diario.

Los concursantes decidían salvar de la nominación a Rafa. En ese momento, y sin tener en consideración a Aridna y Nick, cuya permanencia en el 'talent' sí peligra, corría hacía sus compañeros y al grito de "ivo, ivo, ivo, abrazo colectivo", se fundían. Mientras, los nominados y Roberto Leal seguían la escena con cara de circunstancias.

Esta es la foto del abrazo de la polémica.

Noemí les ha hecho ver el feo que tuvieron con esos dos compañeros que tienen que trabajar duro esta semana para no abandonar la Academia a las primeras de cambio. "A veces escucho conversaciones y veo acciones que me dan ganas de subir y deciros: 'Pero, ¿qué hacéis?'. Entiendo que cada uno es mayor de edad y tiene su manera de funcionar y las voy a respetar", comenzaba la reprimenda, haciendo alusión indirecta a ese abrazo.

Como no os respetéis entre vosotros, ahí sí que voy a meter baza"

"Pero como no os respetéis entre vosotros, ahí sí que voy a meter baza", continuaba, y añadía con el fin de hacerles reflexionar: "A lo mejor no sois conscientes de lo que os estoy diciendo, pero pensad en cómo os habláis entre vosotros, en cómo os cogéis las cosas. Las cosas se piden por favor y se dan las gracias".

"Si no sois educados, respetuosos y buenas personas, no tendréis fans. La gente no va a querer ser igual que alguien que habla con desprecio, que no pide las cosas por favor o que grita a otro", les decía muy seria antes de lanzar la indirecta final: "Si realmente sois una piña, demostradlo".