22 ene 2020

El mundo de la música está de luto. La cantautora catalana Meritxell Negre nos dejaba este martes a los 48 años tras librar una lucha contra el cáncer ante la que ha terminado por sucumbir. La barcelonesa, que llevaba desde los años 90, cuando formó parte de la The Sutton Club Orchestra de la Ciudad Condal, buscando hacerse un hueco, se hizo popular por su entrada en la primera edición de 'El Número Uno'.

Entró en el 'talent' de Antena 3, en 2012, de la mano de Natalia Jiménez. Y, a pesar de que no duró mucho (fue la quinta expulsada del concurso), le sirvió para coger el impulso necesario que le permitió cruzar el charco en busca de una mejora en su carrera profesional.

Lo consiguió. En Estados Unidos fue parte del dúo Peaches and Herb tras haber pisado escenarios en Los Ángeles, Washington o Las Vegas. Al abandonar ese nuevo reto, levantó su propia empresa: la agencia de espectáculos Silly Dog Entertainment. No solo eso, sino que alló encontró el amor: Victor Chevalier, un californiano junto al que regresó a España recientemente, donde ayer nos dejaba.

Fue en noviembre de 2018, poco después de un concierto en Nápoles, cuando Meritxell anunció en sus redes sociales que había caído en las garras de la enfermedad. "Me levantaré. Hay que creerlo. Tengo cáncer, ¡pero el cáncer no me tiene a mí! Hoy, en la cama con quimioterapia, me encuentro muy mal. Lo que cambian tres días".