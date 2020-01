24 ene 2020

el próximo martes 28 de enero a las 18 horas, Ágatha Ruiz de la Prada presentará en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid su nueva colección. La diseñadora ha preparado un espectáculo único que no dejará indiferene a nadie, en el que —tal y como ha podido confirmar 'Hoy Corazón'— contará con la participación de su nueva musa: Mila Ximénez. La periodista y colaboradora de 'Sálvame' (Telecinco) se subirá a la pasarela para lucir los nuevos diseños de la madrileña y es que Ágatha quiere con este gesto rendir homenaje a Ximénez que tantas prendas suyas ha lucido en televisión, sabedora que todo lo que viste acaba agotando sus existencias y el impulso mediático que supone para su marca que sus diseños aparezcan con asiduidad en la pequeña pantalla de la mano de la exconcursante de 'GH VIP'. Pero no será el único rostro conocido para el público sobre la pasarela.

Entre las modelos más jóvenes que desfilarán en esta esperada cita, Hoy Corazón ha conocido en exclusiva que Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos y Alejandro Rubio, debutará como maniquí. De esta forma, se confirma la identidad del proyecto que Mila Ximénez ya adelantó el fin de semana pasado en Sábado Deluxe (Telecinco) y del que, entonces, no quiso dar más datos. "Es un proyecto muy importante que saldrá a final de mes y vamos a coincidir pero yo no lo he pedido. No es un proyecto televisivo", comentaba sin querer desvelar el secreto que ahora sale a la luz.

El desfile de Ágatha contará también con un nutrido grupo de rostros populares entre el púbico.

Lee la información completa en 'Hoy Corazón', la encontrarás en la edición impresa de la revista. A la venta este viernes en Madrid y Barcelona, el fin de semana con los diarios de Vocento y desde el próximo lunes en todos los quioscos habituales de España.