24 ene 2020 sara corral

Tini Stoessel y Sebastián Yatra, se han convertido en una de las parejas del momento, y no solo por su música que está triunfando mundialmente, si no porque el pasado abril, la pareja desveló su noviazgo. Sus fans, que no podían casi ni creérselo, han sido los más entusiasmado con este enlace que ahora pasa a las pantallas.

Los jóvenes se han presentando como los nuevos 'coach' de esta última edición de 'La Voz', por lo que competirán por ganar el concurso. La noticia, ha hecho que todos sus seguidores enloquezcan solamente con imaginárselo.

Aun así, tenemos seguro que ambos nos regalaran tiernos momentos durante las emisiones, pues que están muy enamorados algo que ya han dejado ver en alguna que otra ocasión. "Yo te amo tanto... que lindo es compartir la vida y aprender juntos", escribía el cantante en una de sus últimas publicaciones.

Más allá de su amor, la pareja está súper feliz de poder disfrutar esta nueva etapa junto a otros grandes artistas. As? lo ha dejado ver Tinni con su mensaje para Alejandro Sanz: "Alejandro, que alegría y emoción estar compartiendo a tu lado La Voz España. Te admiro tanto desde tan chica, que por momentos casi ni llego a creerlo. Esto está siendo una aventura única que no voy a olvidar".

Suerte chicos, estamos deseando veros.