Juan Pedro nació en Madrid hace 43 años, cursó sus estudios en La escuela de Paisajismo Castillo de Batres. Su interés por la naturaleza lo tuvo desde muy pequeño. Los veranos los pasaba en La Alcarria, en una finca familiar, propiedad de sus abuelos, y sus tíos fueron los que le transmitieron el interés por las plantas, que, con el paso del tiempo, se fue convirtiendo en su forma de vida. Y en la actualidad está considerado como uno de los paisajistas más destacados de este país. Su residencia desde hace años la tiene en Marbella.

Hoy Corazón ¿Desde cuándo tiene afición por las plantas?

Juan Pedro Sacedón Desde pequeño me atrajeron, fue uno de los primeros regalos que pedí, todos los libros que caían en mis manos los leía, y soñaba con tenerlas y cultivarlas, así pasé toda mi infancia, en poder llegar a tenerlas. En verano cultivaba el huerto, y construimos un jardín, y entre mi tía y yo llevábamos plantas, hicimos una alberca, y allí hice mis primeros trabajos, también entre semana estudiaba y los fines de semana me iba allí para trabajar las plantas y cuidarlas.

H.C. ¿Hay algún antecedente familiar?

J.P.S. Mis tíos Antonio y Pilar. A parte, mi tío tiene un premio por ser uno de los hombres que más árboles ha plantado en la comunidad de Castilla-La Mancha. Ellos fueron los que me lo inculcaron. Mi familia tiene una relación muy directa con la naturaleza. Yo los pasos de mis padres no los he seguido, ellos son físicos nucleares.

H.C. ¿Cuándo no trabaja, en que emplea su tiempo libre?

J.P.S. Paseo por el campo, todo lo relacionado con el arte, los museos me fascinan, me gusta el teatro, la ópera y perderme en la naturaleza. En Marbella, la montaña es lo más desconocido. También me encanta hacer bodegones y ramos.

H.C. ¿Cuáles son sus jardines favoritos?

J.P.S. Uno de los que más me han llamado la atención, es el Patio de los Leones, porque es el elemento de conexión perfecto, entre la naturaleza y la arquitectura a través de la luz, el agua y la vegetación, que hoy es inexistente. El que más elegante me parece es Villa Lante, en Viterbo, Italia, es un jardín renacentista donde los juegos de agua se suceden y no te dejan de sorprender. El equilibrio entre la vegetación y la piedra lo hace perfecto.

H.C. ¿Sus clientes en Marbella, tendrán un nivel adquisitivo elevado? ¿Se gastan mucho a la hora de hacer un jardín?

J.P.S. Depende. He visitado casas de más de diez millones de euros y, en cambio el jardín, no pasa de ser un patio de colegio. Por lo general, en España el interés por la decoración se le da más a la casa, aunque hay excepciones y cada vez hay más interés por el paisajismo.

H.C. ¿Por qué eligió Marbella para vivir?

J.P.S. Primero porque ví un sitio abierto y ahí fue donde me ofrecieron un trabajo acorde a mi profesión. El clima es perfecto para lo que me dedico porque con este tiempo se pueden tener varias clases de vegetación y, por otro lado, el tipo de cliente que quiere tener casa con jardín y un espacio fuera, Marbella es una de las ciudades con más villas. El jardín es el espacio idóneo para cultivar la felicidad.

"Hay casas de 10 millones de euros cuyos jardines parecen patios de colegio", asegura Juan Pedro Sacedón.

H.C. ¿Cuáles son las plantas que tienen más demanda?

J.P.S. En Marbella puede haber dos tendencias, una es tener un jardín con plantas más mediterráneas, autóctonas, y por otro, más tropicales. Prefiero la mediterránea porque se identifica más con lo nuestro. Las tropicales o exóticas, las utilizo cuando hago jardines verticales.

H.C. ¿Qué jardines le gustaría arreglar?

J.P.S. Me gustaría participar en un jardín para un museo de escultura. También me gustaría hacer algo en Baleares, ya no solo por el clima, si no por la belleza del paisaje.

H.C. ¿Qué le diferencia?

J.P.S. Mi acercamiento hacia las plantas y a los materiales inertes. Me gusta trabajar casi de la misma forma las plantas, la piedra y el agua, también la madera, tengo la misma inquietud en hacer una escultura que un borde de plantas.

H.C. ¿Qué jardín le gustaría hacer?

J.P.S. No lo tengo pensado. Ese trabajo está por llegar, cada proyecto me lo tomo con la misma ilusión. Me gusta hacer originales, no me gusta hacer trabajos sobre otros anteriores o cosas que no haya interiorizado cono un lenguaje propio.

H.C. ¿En quién se inspira a la hora de hacer un jardín?

J.P.S. En escultores como Nogoucci o en Monet con su pintura y el manejo del color.

H.C. ¿Te consideras un tanto rebelde a la hora de diseñar?

J.P.S. Totalmente, pero no con los clientes. Más que rebelde me considero innovador.