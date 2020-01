25 ene 2020

Un pequeño olvido provocó que el año pasado Jorge Sanzno pudiera entrar en la gala de los Premios Goya 2019. El actor no llevaba ni la cartera ni la invitación encima, así que, por muy Jorge Sanz que fuera, no le dejaron acceder al recinto. Y se generó un buen revuelo.

Pero, como no hay mal que por bien no venga, esa anécdota servía para hacer un chascarrillo en la gala de este año. Jorge aparecía entre bambalinas, bromeando con que no le dejaban entrar tampoco... Hasta allí se acercaban Silvia Abril y Andreu Buenafuente (las mejores frases del comienzo de la gala), a su encuentro.

Y le daban una buena noticia: le iban a dejar dar un premio... pero desde ahí. Desde fuera. Sin subir al escenario. Él, lo hacía. Volvía a demostrar que es uno de nuestros intérpretes con mayor sentido del humor y de los que, a pesar de la cantidad de años que han pasado desde que comenzara, ha conseguido seguir presente y con el cariño del público de su lado.