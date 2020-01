25 ene 2020

Compartir en google plus

No suele colgar fotos de su vida cotidiana, así que, una imagen en el AVE camino de Málaga, llama mucho la atención si es Penélope Cruz quien la muestra. Mucho más si, a su lado, aparece un Pedro Almodóvar que no se prodiga mucho en las redes sociales. Pero no todos los días se acude a los Premios Goya con opciones de volver von estatuilla en la maleta.

El director manchego tiene hasta 16 posibilidades de que su 'Dolor y Gloria' tenga premio. Él mismo, en dos categorías: mejor director y mejor guion original. Por supuesto, una de sus 'chicas Almodóvar' por excelencia, Pé, también está dentro de esas quinielas. Su papel como Julieta Serrano puede darle el cabezón en la categoría de mejor actriz principal.

Y como han hecho el viaje metafórico del rodaje juntos, la guinda era hacer también el real. Ahí los tienen, en el vagón de ese tren en el que van camino de lo que esperan sea un noche con más gloria que dolor.

Poco después, la de Alcobendas colgaba una imagen, también junto a Pedro, de una de las veces que han coincidido sobre el escenario de los Premios Goya con un galardón en las manos. Ha deseado suerte a todos los nominados, pero, seguro, teniendo en mente que sean ellos dos los que se lleven la gran alegría.