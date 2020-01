27 ene 2020

A última hora de la tarde de ayer, el mundo se sobrecogía. El diario digital TMZ anunciaba la muerte en un accidente de helicóptero de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant. Un par de horas más tarde, se confirmaba que una de sus hijas iba con él en la aeronave de la que se están investigando los motivos de que fallara terminando en tragedia.

Los mensajes de dolor y condolencias en las redes sociales no se hacían esperar. Entre ellos Pau Gasol, que compartió vestuario con él en Los Ángeles Lakers y que este fin de semana perdía a otro compañero, Archibald. "Estoy devastado... Mi hermano mayor... No puede ser, no me lo puedo creer", escribía de manera escueta en su cuenta de Twitter.

Beyond devastated... my big brother... I can’t, I just can’t believe it — Pau Gasol (@paugasol) January 26, 2020

Amber Rose se acordaba de la mujer del jugador de baloncesto, Vanessa, en su mensaje en Instagram junto a una estampa familiar de los Bryant. "Como madre estoy devastada por Vanessa, sus hijas y su familia. Me he sentado y he pensado en mi vida sin mis hijos, mi esposo Alexander y mi familia, y literalmente no he podido contener las lágrimas en todo el día. Oremos por ella, ya que ella es la matriarca de su familia. Te amamos Vanessa", escribía.

También Kim Kardashian manifestaba su dolor y se refería a la familia que deja la leyenda del deporte: "Mi corazón está devastado. Nadie debería experimentar lo que están pasando las familias involucradas. Esto nos ha afectado muchi a todos, pero no puedo imaginar lo que Vanessa siente al perder a su esposo y a su bebé. Lloro solo de pensarlo. Rezo por la familia Bryant, la familia Altobelli y las familias de todos los que perecieron en esta tragedia impensable. Descansa en paz leyenda".

También Gigi Hadid dedicaba unas palabras de cariño a Kobe y su hija. "Esto es demasiado. Descansad en paz y amaos juntos, leyendas. Crecer como fanática de Kobe trajo tanta alegría a mi vida, como a la de muchas, y todos estábamos muy emocionados por poder ver a Gigi jugar algún día. Envio mis más sinceras condolencias a Vanessa, la familia Bryant y todas las familias afectadas por esta tragedia", era su homenaje.

Ricky Martin era mucho más breve en su comentario al lado de una foto en blanco y negro de Kobe: "Su familia. Mucho amor para su familia".

El mensaje de Demi Lovato era desgarrador y lleno de cariño hacia la niña: "Esto me pone muy triste. Kobe, siempre fuiste tan dulce conmigo. Te conocí hace más de 10 años... no muy bien, pero siempre bromeamos sobre tu 'juego de caballos'. Serás tan extrañado por tantos. Eres una leyenda con alas ahora. RIP Kobe. Actualización: Acabo de escuchar que su hija Gigi también estuvo en el accidente y me rompe el corazón. Toda esta familia era tan dulce y ahora están en mis oraciones más duras. RIP Gigi, hermosa niña".

También en el panorama español hubo lágrimas por una de las mayores figuras del baloncesto de todos los tiempos. "Supongo que se trata de eso. De que cuando te vayas todo el mundo unánimemente, llegue a la conclusión de que has dejado un legado importante, de que tu ejemplo ha dejado una huella Y hasta los que quizás algún día fueron tus adversarios, hoy lloren tu ausencia, porque por encima de todo esta el respeto... muy pronto", escribía Manu Tenorio.

"Hay Circunstancias, momentos, y personas que te duelen como si fuesen familia sin conocerlos. Esto me ha pasado con la partida de #kobebryant y su hija! Qué dolor tan grande hemos sentido toda la familia", le homenajeaba David Bisbal en su perfil de Instagram.

Jorge Lorenzo, en inglés y en español, hacía esta reflexión: "Me acabo de enterar hace 5 minutos y aun no me lo puedo creer... Nunca fuíi un fan precisamente de los helicópteros, a pesar de su dinamismo y agilidad los evité siempre que pude y también alenté a mis amigos a hacer lo mismo. Hoy se han cobrado otra víctima, a uno de los mas grandes de la historia del baloncesto. Otro ejemplo de lo frágil que es la vida, disfrutemos de ella mientras podamos. (Y evitar los helicópteros hasta que sean mas seguros). DEP Kobe y las otras 5 víctimas".

Marc Bartra rescataba una foto junto a él para rendirle su particular homenaje, escribiendo al lado de la instantánea: "Siempre en nuestros pensamientos, Kobe. Todo mi apoyo a la familia. Descansa en paz, leyenda".

Y Carles Puyol hacía lo propio con una imagen en la que se le ve junto a Bryant posando con una camiseta del Barcelona y otra en la que parecen estar charlando.

"Sin palabras... Para los que amamos el baloncesto hoy es un día muy triste, se va uno de los más grandes por todo lo hizo y lo que estaba haciendo", se lamentaba Amaya Valdemoro.