Una madre y una hija distanciadas. La madre, una estrellaza. Dos actrices importantes. Un clásico, casi un género. Eso que ya pasaba en 'Sonata de otoño' (Ingrid Bergman y Liv Ullman) e incluso en 'Tacones lejanos' (Marisa Paredes, Victoria Abril). Y pasa en 'La verdad', la primera película fuera de Japón de Hirozaku Kore-eda. Hace una película de las suyas, pero con aparariencia francesa. Y le sale bien. Ligera y profunda, demuestra que la más tradicional de las familias es también la más disfuncional.

Catherine Deneuve interpreta a una soberbia actriz que publica sus memorias. Y Juliette Binoche, a su distanciada hija. En esta metapelícula que parece hablar de Deneuve (soberbia en los dos sentidos), Kore-eda juega con su pasado. El título de 'La verdad' tiene que ver con la verdad de las relaciones familiares, con los diferentes recuerdos. La hija no reconoce nada de lo que la madre cuenta en sus memorias. Para redondear la película, Ludivine Sagnier interpreta a Deneuve joven en la película de ciencia ficción que está rodando.

Sócrates no era feo

Si no fuera por Platón y Jenofonte, poco sabríamos de Sócrates, pensador griego que no escribió una palabra, pero como si lo hubiera hecho. En 'Sócrates enamorado' (Ariel), título que recuerda a 'Voltaire enamorado', de Nancy Mitford, Armand D'Angour fulmina tópicos sobre Sócrates. No era pobre, ni feo, se educó con los mejores profesores, participó en guerras, quiso ser héroe en la batalla, quizá padeció catalepsia (se quedaba ensimismado), disfrutó de éxito amoroso y social.

Tuvo trato con hombres y mujeres. De estas, la más importante fue Aspasia de Mileto (Platón la llama Diotima), una mujer tan impresionante que a Pericles también le tenía absorbido el seso. Condenado a muerte por sus ideas, al final sí fue héroe. Una biografía narrativa desde la infancia de Sócrates hasta la juventud, madurez y muerte del pensador ágrafo más importante de la historia.

Demonios y farsantes

De las series estrenadas últimamente, quizá sea 'Evil' la más interesante. Quizá el hecho de ser una ficción de los lumbreras televisivos Robert y Michelle King ('The Good Wife', 'Braindead', 'The Good Fight') tenga bastante que ver. Una serie sobre posesiones demoniacas (o no). Una psicóloga forense, un sacerdote (o casi) y un experto tecnológico investigan los casos a medio camino entre 'Expediente X', 'Entre fantasmas' y 'Proof: Prueba de vida'.

Se puede ver en SyFi y está bajo demanda. Los tres protagonistas son Katja Herbers (Kristen Bouchard), Mike Colter (David Acosta) y Aasif Mandvi (Ben Shakir). Los tres protagonistas son una escéptica, un creyente y una paloma suelta. Trabajan para una iglesia (católica, por supuesto) para investigar presuntas posesiones. Y luego está el inquietante Michael Emerson encarnando el Mal. Miedo y humor. La fe y el Maligno (o el Mal). Serie clásica y elegante de casos semanales con investigaciones filosóficas y demonios lascivos.

Luto desde los ocho años

Taurus ha vuelto a editar 'De puertas adentro', las apasionantes memorias de la pintora realista Amalia Avia (1930-2011). Son la mejor crónica de la transformación política, social y cultural española del siglo XX a través de una vida. Abarcan más que 'Cuéntame'. Una vida llena de oscuridad y de brillo. La guerra de fondo en su infancia. Contaba que hasta los 20 años no salió ni de Madrid ni de Castilla. "Conocí la guerra, lutos, hambre, barreras sociales, pobreza... Ni del colegio de monjas, ni de mi juventud saqué nada bueno. Llevé luto desde los 8 años. No sé cómo sería sin todo eso".

A su padre, terrateniente, lo asesinaron al empezar la Guerra Civil. Su hermano murió durante la posguerra. El gran contraste entre su vida madrileña rodeada de artistas como ella y la rural de los años 40 (culto a los muertos, costura, iglesia, la cosecha, la matanza...). Su matrimonio con Lucio Muñoz, sus hijos. Un retrato de sí misma y de España. Y el triunfo de la libertad. Cómo se han criado sus hijos y cómo se crió ella.