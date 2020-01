28 ene 2020 sara corral

Adara Molinero se convirtió en la ganadora de 'GH VIP 7' tras su gran concurso, y es que la joven enamoró a todos con su naturalidad y simpatía. Pero hubo alguien a quien enamoró de lleno, y ese fue su compañero italiano, Gianmarco Onestini.

Como si de una novela romántica se trata, ambos mantuvieron a la audiencia en vilo con esta historia de amor en la que había una tercera persona, el marido de Adara.

Ahora que el concurso ha terminado, la cadena les dio una segunda oportunidad tras sus grandes peleas en plató. 'El tiempo del descuento ha vuelto a unir a Adara y a Gianmarco.

El pasado domingo, el italiano escribía una emocionante y romántica carta a la joven con a la que esta se le saltaban las lágrimas. Y tras las preguntas de Jorge Javier Vázquez, la joven asegura que era la única vez que se había enamorado. Pero ahora ha rectificado.

"Me siento mal porque he dicho que no, conmovida por el dolor de la situación. En su momento si me enamoré de Hugo por eso tuve a mi hijo", escribía horas después la joven en su cuenta personal de Twitter tras alegar que solo se había enamorado una vez en su vida.

Sabemos que Adara quiere mantener una relación coordial con el padre de su hijo ¿Lo conseguirá?.