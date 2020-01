28 ene 2020 sara corral

Isabel Pantoja ha estado fuera de los focos de televisión desde su salida de las playas de Honduras, donde concurso 'Supervivientes 2019'. Una vez su rutina empezó, la tonadillera volvió a recluirse en Cantora donde ha comentado más de una vez que es su refugio.

Sin embargo, esto no le va a dudar mucho ya que la exmujer de Paquirri ha inciado un nuevo proyecto en la televisión que le hará pasar unos meses en la capital, 'Idol Kids'.

La tonadillera ha venido a Madrid para trabajar en su nuevo proyecto televisivo, sin embargo, ha tenido tiempo para ver a algún que otro amigo, como es el caso de Omar Montes. El cantante, ex pareja de la hija de la tonadillera, Chabelita, acudió a los platós de televisión para ver a su querida amiga.

Sin embargo, un dato que ha llamado mucho la atención es que la cantante no habría tenido la visita de su hija, con la que la relación es cada vez más tensa. Ayer, en el programa de Ana Rosa, Chabelita habló.

"A mí me parece muy bien. Yo no iba a ir allí a presentarme en ningún sitio. Yo hablo con ella en privado", comenzaba diciendo la joven. Un tanto enfadada por la insistencia de los colaboradores, Chabelita añadía: "Ella me ha dicho en diferentes ocasiones que cuando hablemos nunca diga el contenido".

No sabemos si en la intimidad estarán recuperando la confianza, lo que está claro, es que mediaticamente, las cosas no van como esperaban.