2 feb 2020 sara corral

Una gran noticia que muchos llevaban deseando un par de años, saltó a la luz esta pasada semana. Y es que por fin, el museo de Rocío Jurado abría sus puertas en Chipiona tras largos años de reuniones y acuerdos entre la heredera, Rocío Carrasco, y el propio Ayuntamiento.

La joven, que dirige también el musical dedicado a su madre, 'Qué no daría yo por ser Rocío Jurado', dio una rueda de prensa en la que no pudo evitar emocionarse y hablar de otros temas.

"Ya he dicho antes que ha habido algunas preguntas relacionadas con temas que yo no hablo. Pero ya he dicho que el hecho de que yo no hable no significa que quien calla, otorga", comenzaba diciendo la joven en la rueda de prensa, a lo que añadía: "No he hablado nunca de relaciones materno filiales ni de personas de mi vida que han estado en el pasado".

Y es que, la relación con sus hijos fruto del amor con su exmarido, Antonio David Flores, ha dado siempre mucho de lo que hablar, y más ahora que su hija, Rocío Flores, es una estrella de la televisión.

Rocío, que no podía evitar emocionarse, dijo que ella siempre había sido tachada de "cruella devil", pero añadió: "No siempre he estado pendiente. Al final la vida va poniendo las cosas en su sitio".

A pesar de los problemas de salud que durante las navidades corrían en forma de rumores de un plató a otro, parece que la hija de la más grande está muy centrada en sus nuevos proyectos laborales.