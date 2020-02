4 feb 2020

Compartir en google plus

Hace unos meses, Demi Moore sacaba a la venta 'Inside Out', un libro autobiográfico en el que, entre otras cosas, echaba en cara al que fuera su marido entre 2005 y 2013, Asthon Kutcher, que hubiese forzado la situación de hacer tríos en sus relaciones sexuales. También, que no había recibido de él toda la ayuda que necesitaba para criar a sus hijas adolescentes.

En aquel momento, cuando se empezó a hablar de las acusaciones que vertía sobre él, estuvo a punto de lanzar un tuit de respuesta más contundente que el que, finalmente, mostró al mundo. Aunque sus palabras desprendían el daño que le hacían las declaraciones de quien uera su mujer. "Estaba a punto de darle al botón para publicar un tuit sarcástico, pero luego vi a mi hijo, a mi hija y a mi mujer, y lo borré", dijo entonces.

Ahora, con los ánimos calmados, Ashton se ha pronunciado al respecto en el 'podcast' de Marc Maron 'WTF'. Y ha sido de lo más elegante. "Fueron ocho años. Tallulah tenía ocho o nueve años, era la más joven. Rumer tenía 12 o 13 cuando empezamos a salir. Cuando nos divorciamos, Tallulah se estaba graduando en Secundaria", explica el actor que, cuando comenzó la relación con Moore, tenía apenas 27 años.

Nunca intenté ser su padre"

Aún así, aceptó el reto de ayudar a educar a dos adolescentes (algo que, dentro de unos años, le va a venir muy bien para dar los consejos a esos niños nacidos de su relación con Mila Kunis). Eso sí, dejando claro que jamás trató de suplantar el papel de Bruce Willis, el padre de las chicas. "Nunca intenté ser su padre. Siempre he respetado a Bruce y pienso que es un ser humano brillante y un hombre maravilloso. Si no quieren tener ningún tipo de compromiso conmigo, no voy a forzarlas a ello, pero sí lo hacen y es maravilloso", explica.

Además, aunque reconoce que en estos momentos no hay relación ninguna entre ellos, sí verbaliza que nunca dejará de quererlas. "Estaba ayudando a criar adolescentes y las quiero. Siempre las respetaré y estaré orgulloso de ellas y las ayudaré para que tengan éxito en lo que se propongan", concluye Kutcher, que da una lección de madurez tan grande como la que dio en su momento ayudando a Demi.