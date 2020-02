5 feb 2020

Belén Esteban es de esos rostros televisivos a los que rara es la semana que no le brota un problema. La colaboradora de 'Sálvame' ya tiene frente abierto después de que hace unos días terminase a gritos con Sofía Suescun por los pasillos de Fuencarral por los insultos a su hija en Twitter. Y la encargada de nombrarla (y estamos seguros cabrearla) ha sido Alicia Senovilla.

La presentadora ha concedido una entrevista con la revista 'Lecturas' en la que, además de enseñar su casa, le ha lanzado un ataque a la de Paracuellos del Jarama que no le va a sentar nada bien... Porque considera que no ha sido suficientemente agradecida con ella, que le echó una mano hace muchos años en televisión.

La he ayudado mucho y la he defendido"

Senovilla recuerda cómo fue ella quien le realizó la primera entrevista a Belén, que parece guardarle un rencor que, sostiene, le "entristece". Pero la cosa no acaba en la pena que siente Alicia, sino en que considera que la princesa del pueblo no ha tenido con ella la consideración que merecía. "Le he tenido mucho cariño, la he ayudado mucho y la he defendido, no sé si alguien está intentando malmeter", explica en la mencionada publicación.

Alicia Senovilla durante su famosa entrevista a Belén Esteban.

Senovilla dice no saber de donde nace esa animadversión. Esa poca consideración con la protección que le ofreció en esa charla en la que ella dijo que sería la primera y última vez que hablaba de Jesulín de Ubrique... "He dado la cara por Belén y no me lo ha agradecido", sentencia.

Atentos a 'Sálvame', porque es previsible que la protagonista de la entrevista reciba una respuesta contundente desde ese plató.