13 feb 2020

Compartir en google plus

No es habitual que Fran Rivera hable de su vida privada. Ni de la pasada ni de la presente. Ni siquiera de los planes que tiene de futuro. Por eso, sus declaraciones de esta mañana en 'Espejo Público', el matinal de Antena 3 con el que colabora, han llamado la atención de manera especial.

Máxime cuando lo que ha hecho ha sido lanzar una 'pullita' a una Eugenia Martínez de Irujo cuyo divorcio pasó hace tanto, que pensábamos que era un tema más que enterrado. Y hace tan solo unos días coincidían en el 70 cumpleaños de María Jiménez y nada hacía sospechar que el torero le guardar este rencor.

"No conozco un divorcio amistoso. Es una situación muy violenta. La sentencia de mi primer matrimonio con Eugenia fue un horror. Me maltrataron absolutamente. Fue un abuso, una barbaridad... Todo eso de la igualdad en las separaciones es mentira. Al hombre lo machacan", se desahogaba Fran ante la audiencia.

"Me machacaron a nivel económico y luego en el tema de las visitas. Cuando unos padres se separan, la custodia compartida debe ser por ley, porque un padre no puede educar a un hijo un fin de semana sí, otro no. Es una aberración separar a un padre de un hijo", proseguía con esa explicación.

Me machacaron a nivel económico y luego en el tema de las visitas"

Rivera daba un paso más y desvelaba el contenido de la sentencia de la custodia de Tana, la hija que tienen en común: "La sentencia decía: 'La menor, que representa una madurez superior a su edad, pide y expresa su deseo de vivir con su padre'. El padre está perfectamente capacitado para cuidar de su hija. Pero lo dejamos como está. No fundamentó nada. La madre también es apta para cuidar de su hija, que yo nunca dije que no lo era, de hecho lo es, pero como la madre es apta, se quedó como está".