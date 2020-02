20 feb 2020

A menudo, las rupturas de los famosos vienen con una retahíla de especulaciones sobre los motivos que han llevado al punto y final. En el caso de Al Pacino y Meital Dohan, no. Básicamente, porque ella ha sido completamente transparente sobre las razones que la llevaron a terminar su historia de amor con el actor de Hollywood.

Ha sido en una entrevista con 'The Times of Israel' donde podría haber hablado más alto, pero nunca más claro. Porque ha dado dos motivos de peso para regresar a su soltería: la diferencia de edad (él tiene 79 y ella 40) que, sostiene, en algunos casos sí es un obstáculo, y lo poco que a su ya expareja le gustaba gastar el dinero que ganaba gracias a sus superproducciones.

Con contundencia, afirma: "Es difícil estar con un hombre tan viejo, aunque sea Al Pacino". ¿Ha quedado claro? Por si acaso, añade:" La diferencia de edad es difícil, sí. Traté de negarlo, pero es un hombre demasiado mayor, para ser honesta. Por eso, incluso con todo mi amor, lo nuestro no tenía futuro".

¿Cómo puedo decir sin que suene tan mal que a él no le gustaba gastar dinero?"

El hecho de que no fuera demasiado generoso con ella y los regalos que le procuraba, también ha sido un factor para dar el paso al lado. "No le gustaba gastar dinero. Él solo me compró flores", comenzaba, antes de lanzar una pregunta al aire que expresaba más de lo que pudiera parecer por su vaguedad: "¿Cómo puedo decir sin que suene tan mal que a él no le gustaba gastar dinero?".

"Tuve una pelea con él y lo dejé recientemente, pero, por supuesto, realmente lo amo y lo aprecio, y me alegré de estar allí para él cuando me necesitaba, y de ser parte de su legado. Es un honor para mí. Me alegra que esta relación haya sucedido entre nosotros y espero que sigamos siendo buenos amigos", añade sobre cómo le gustaría que fuese la relación con él en un futuro muy lejano.

Aunque es probable que las palabras de esta entrevista no jueguen a favor de conseguir un clima de cordialidad entre ellos. A menos, no a corto plazo...